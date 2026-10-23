DAX 25.085 -1,1%ESt50 6.043 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.093 +0,3%Bitcoin 72.934 +0,7%Euro 1,1200 -0,2%Öl 116,1 +2,6%Gold 4.002 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative GE Aerospace (ex General Electric)-Anlage?

S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
253.45 EUR -6.55 EUR -2.52 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2021 wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 62,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,595 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf 293,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 468,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 368,14 Prozent zugenommen.

Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 305,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News

Werbung

GE Aerospace (ex General Electric) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GE Aerospace (ex General Electric) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.