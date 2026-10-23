S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie gebracht.
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Am 23.10.2021 wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 62,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,595 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf 293,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 468,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 368,14 Prozent zugenommen.
Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 305,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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