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Lukrative GE Aerospace (ex General Electric)-Investition?

S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
278.50 EUR 4.50 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile an diesem Tag 87,69 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,033 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 312,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 35.578,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +255,78 Prozent.

Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 319,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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