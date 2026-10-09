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Hochrechnung

S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Aerospace (ex General Electric)
272.45 EUR 0.40 EUR 0.15 %
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Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an diesem Tag 299,35 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,341 GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 305,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.020,95 USD wert. Das entspricht einem Plus von 2,09 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 314,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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