S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE Aerospace (ex General Electric)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 135,51 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,380 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 313,05 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.310,20 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 131,02 Prozent gleich.
Der Börsenwert von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 322,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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