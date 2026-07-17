S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in GE HealthCare Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
GE HealthCare Technologies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80,63 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in GE HealthCare Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 124,023 GE HealthCare Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.688,21 USD, da sich der Wert einer GE HealthCare Technologies-Aktie am 23.07.2026 auf 61,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23,12 Prozent verkleinert.
GE HealthCare Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GE HealthCare Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE HealthCare Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle GE HealthCare Technologies Aktie News
GE HealthCare Technologies Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GE HealthCare Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.