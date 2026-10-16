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Rentable GE HealthCare Technologies-Investition?

S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE HealthCare Technologies von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen GE HealthCare Technologies-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE HealthCare Technologies
62.48 EUR 1.64 EUR 2.70 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2023 wurde das GE HealthCare Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66,88 USD. Bei einem GE HealthCare Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 149,522 GE HealthCare Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 70,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.518,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5,19 Prozent.

Der GE HealthCare Technologies-Wert an der Börse wurde auf 30,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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