S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in GE HealthCare Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Die GE HealthCare Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66,28 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE HealthCare Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 15,088 GE HealthCare Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen GE HealthCare Technologies-Aktien wären am 17.09.2026 972,31 USD wert, da der Schlussstand 64,45 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,77 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von GE HealthCare Technologies betrug jüngst 28,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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