S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lohnende GE HealthCare Technologies-Anlage?

18.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in GE HealthCare Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die GE HealthCare Technologies -Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66,28 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE HealthCare Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 15,088 GE HealthCare Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen GE HealthCare Technologies-Aktien wären am 17.09.2026 972,31 USD wert, da der Schlussstand 64,45 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,77 Prozent verkleinert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf GE HealthCare Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE HealthCare Technologies

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung