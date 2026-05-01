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S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: Über diese Dividende können sich GE HealthCare Technologies-Anleger freuen

08.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies-Aktie: Über diese Dividende können sich GE HealthCare Technologies-Anleger freuen | finanzen.net

GE HealthCare Technologies-Anleger aufpasst: So hoch fällt die GE HealthCare Technologies-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE HealthCare Technologies
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier GE HealthCare Technologies am 07.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,14 USD zu zahlen. Damit wurde die GE HealthCare Technologies-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,69 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von GE HealthCare Technologies umfasst 64,00 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 16,36 Prozent gestiegen.

GE HealthCare Technologies-Dividendenrendite im Fokus

Zum NASDAQ-Schluss ging das GE HealthCare Technologies-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 61,34 USD aus dem Handel. Der GE HealthCare Technologies-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,17 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0,16 Prozent betrug

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der GE HealthCare Technologies-Aktienkurs via NASDAQ um 22,77 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -22,15 Prozent dennoch stärker zugenommen als der GE HealthCare Technologies-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel GE HealthCare Technologies

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 0,11 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,18 Prozent erhöhen.

GE HealthCare Technologies-Grunddaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens GE HealthCare Technologies steht aktuell bei 28,145 Mrd. USD. Dividenden-Aktie GE HealthCare Technologies besitzt aktuell ein KGV von 18,03. Im Jahr 2025 erzielte GE HealthCare Technologies einen Umsatz von 20,625 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

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