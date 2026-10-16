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Generac-Performance im Blick

S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Generac-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Generac Holdings Inc
175.35 EUR 5.15 EUR 3.03 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2025 wurde das Generac-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 192,64 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Generac-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,191 Generac-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 1.029,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,40 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.029,90 USD entspricht einer Performance von +2,99 Prozent.

Der Marktwert von Generac betrug jüngst 11,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.09.18 Generac Hold Canaccord Adams
24.05.18 Generac Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
14.02.18 Generac Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.10.17 Generac Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 Generac Hold Canaccord Adams

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