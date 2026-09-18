S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor einem Jahr verdient

Generac-Investment im Blick

18.09.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Generac-Aktie Anlegern gebracht.

Generac-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Generac-Papiers betrug an diesem Tag 184,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,543 Generac-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 207,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Generac eine Börsenbewertung in Höhe von 10,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net