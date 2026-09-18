DAX 25.315 -1,6%ESt50 6.233 -1,4%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,68 +3,6%Nas 26.404 -0,1%Bitcoin 70.301 +5,6%Euro 1,1467 -0,1%Öl 104,4 -0,4%Gold 4.352 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Generac-Investment im Blick

S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Generac-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Generac Holdings Inc
178.00 EUR -3.95 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Generac-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Generac-Papiers betrug an diesem Tag 184,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,543 Generac-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 207,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Generac eine Börsenbewertung in Höhe von 10,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Generac Aktie News

Werbung

Generac Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Generac nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.09.18 Generac Hold Canaccord Adams
24.05.18 Generac Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
14.02.18 Generac Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.10.17 Generac Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 Generac Hold Canaccord Adams

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.