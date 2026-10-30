S&P 500-Papier Generac-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Generac von vor 5 Jahren angefallen

Rentable Generac-Anlage?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Generac-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.10.2021 wurde das Generac-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Generac-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 498,56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,201 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 40,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,36 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 40,79 USD entspricht einer negativen Performance von 59,21 Prozent.

Der Börsenwert von Generac belief sich jüngst auf 11,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net