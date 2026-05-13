S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in General Motors eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren wurde das General Motors-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen General Motors-Anteile letztlich bei 30,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das General Motors-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,277 General Motors-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 248,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,81 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,39 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für General Motors eine Börsenbewertung in Höhe von 68,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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