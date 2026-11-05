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General Motors-Investition

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in General Motors-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
83.47 EUR 5.27 EUR 6.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die General Motors-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 68,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,541 General Motors-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 92,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.344,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von General Motors belief sich jüngst auf 74,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.04.25 General Motors Neutral UBS AG
03.04.25 General Motors Market-Perform Bernstein Research
10.10.22 General Motors Neutral UBS AG
07.12.20 General Motors Outperform Credit Suisse Group
03.12.20 General Motors buy Goldman Sachs Group Inc.

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