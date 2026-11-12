S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in General Motors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit General Motors-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das General Motors-Papier bei 26,85 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 372,439 General Motors-Aktien. Die gehaltenen General Motors-Aktien wären am 11.11.2026 33.109,87 USD wert, da der Schlussstand 88,90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 231,10 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 74,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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