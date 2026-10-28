S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lukrativer Globe Life-Einstieg?

28.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Globe Life-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Globe Life-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Globe Life-Anteile bei 63,37 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 157,803 Globe Life-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24.773,55 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Papiers am 27.10.2026 auf 156,99 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 147,74 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Globe Life belief sich jüngst auf 12,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net