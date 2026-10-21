S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Globe Life-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Globe Life-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Globe Life-Anteile bei 93,37 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Globe Life-Aktie investiert hat, hat nun 10,710 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.817,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 81,77 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Globe Life zuletzt 12,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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