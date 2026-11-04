S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr eingefahren

Globe Life-Performance im Blick

04.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Globe Life-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 133,38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Globe Life-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,750 Globe Life-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,61 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Anteils am 03.11.2026 auf 158,20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 18,61 Prozent.

Der Börsenwert von Globe Life belief sich jüngst auf 12,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net