S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Globe Life von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 03.06.2021 wurde das Globe Life-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Globe Life-Aktie bei 106,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 94,056 Globe Life-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.207,11 USD, da sich der Wert einer Globe Life-Aktie am 02.06.2026 auf 151,05 USD belief. Mit einer Performance von +42,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Globe Life belief sich zuletzt auf 11,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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