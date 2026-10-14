S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Globe Life von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Globe Life-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 3 Jahren wurde das Globe Life-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 113,32 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hat, hat nun 0,882 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,50 USD, da sich der Wert einer Globe Life-Aktie am 13.10.2026 auf 166,01 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 146,50 USD entspricht einer Performance von +46,50 Prozent.
Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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