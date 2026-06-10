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S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Hasbro-Anleger freuen

12.06.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Hasbro-Anleger freuen | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Hasbro-Anteilseigner.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hasbro Inc.
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Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Hasbro am 11.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,80 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent an. Alles in allem zahlt Hasbro 392,50 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde das Niveau der Hasbro-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,667 Prozent nach oben angepasst.

Hasbro-Qualitätsdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Hasbro-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 83,77 USD aus dem Handel. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,39 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,70 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Hasbro-Kurs via NASDAQ 20,53 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 25,41 Prozent statt.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Hasbro

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,83 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,38 Prozent sinken.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Hasbro

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Hasbro beläuft sich aktuell auf 11,649 Mrd. USD. Das KGV von Hasbro beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Hasbro auf 4,700 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte -2,30 USD aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Kobby Dagan / Shutterstock.com

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