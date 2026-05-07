S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnendes HCA-Investment?

Das wäre der Verdienst eines frühen HCA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem HCA-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 275,87 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die HCA-Aktie investierten, hätten nun 0,362 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 154,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 427,54 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,98 Prozent gesteigert.

Am Markt war HCA jüngst 95,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net