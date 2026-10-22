S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor einem Jahr abgeworfen

Rentables HCA-Investment?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in HCA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das HCA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 441,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,666 HCA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (459,40 USD), wäre die Investition nun 10.412,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,13 Prozent angewachsen.

HCA wurde am Markt mit 100,46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net