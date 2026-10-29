S&P 500-Papier HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HCA von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen HCA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das HCA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 225,29 USD. Bei einem HCA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,444 HCA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 205,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 463,22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105,61 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete HCA eine Marktkapitalisierung von 100,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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