Langfristige Investition

So viel hätten Anleger mit einem frühen HCA-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das HCA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HCA-Aktie letztlich bei 252,18 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die HCA-Aktie investiert hat, hat nun 3,965 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 491,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.947,06 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94,71 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte HCA einen Börsenwert von 100,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net