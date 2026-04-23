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S&P 500-Papier HCA-Aktie: Über diese Dividende können sich HCA-Aktionäre freuen

24.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier HCA-Aktie: Über diese Dividende können sich HCA-Aktionäre freuen | finanzen.net

So viel Dividendenausschüttung zahlt HCA.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HCA Holdings Inc.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier HCA am 23.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,88 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die HCA-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von HCA beläuft sich auf 679,00 Mio. USD. Damit wurde die HCA-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,59 Prozent gekappt.

HCA-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte die HCA-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 474,03 USD. Für das Jahr 2025 weist das HCA-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,62 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,88 Prozent.

Gegenüberstellung von HCA-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von HCA via New York 38,84 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 39,03 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von HCA

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 2,73 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,58 Prozent nachlassen.

HCA-Eckdaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens HCA beläuft sich aktuell auf 105,702 Mrd. USD. HCA besitzt aktuell ein KGV von 16,48. Der Umsatz von HCA belief sich in 2025 auf 75,600 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 28,33 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

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