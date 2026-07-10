S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Healthpeak Properties-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Healthpeak Properties-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Healthpeak Properties-Anteile an diesem Tag 21,17 USD wert. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 472,367 Healthpeak Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Healthpeak Properties-Papiers auf 22,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.547,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,48 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Healthpeak Properties eine Marktkapitalisierung von 14,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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