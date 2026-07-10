DAX 24.808 -0,4%ESt50 6.220 -1,0%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,25 -2,2%Nas 25.468 -1,6%Bitcoin 55.241 -0,9%Euro 1,1440 -0,1%Öl 86,4 +2,6%Gold 4.005 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Healthpeak Properties-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Healthpeak Properties Inc Registered Shs
19.68 EUR 0.25 EUR 1.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Healthpeak Properties-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Healthpeak Properties-Anteile an diesem Tag 21,17 USD wert. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 472,367 Healthpeak Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Healthpeak Properties-Papiers auf 22,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.547,95 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,48 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Healthpeak Properties eine Marktkapitalisierung von 14,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Healthpeak Properties Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netS&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.netS&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor 10 Jahren gekostet
Werbung - Healthpeak Properties-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.netS&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren bedeutet
Werbung

Healthpeak Properties Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Healthpeak Properties nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.