Healthpeak Properties-Investment

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Healthpeak Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Healthpeak Properties-Aktie 28,68 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investiert hat, hat nun 348,675 Anteile im Depot. Die gehaltenen Healthpeak Properties-Anteile wären am 19.11.2026 6.691,07 USD wert, da der Schlussstand 19,19 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 33,09 Prozent.

Alle Healthpeak Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net