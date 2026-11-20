S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Healthpeak Properties von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Healthpeak Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Healthpeak Properties-Aktie 28,68 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investiert hat, hat nun 348,675 Anteile im Depot. Die gehaltenen Healthpeak Properties-Anteile wären am 19.11.2026 6.691,07 USD wert, da der Schlussstand 19,19 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 33,09 Prozent.
Alle Healthpeak Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Healthpeak Properties
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Healthpeak Properties
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen