S&P 500-Papier Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren angefallen

Lohnende Healthpeak Properties-Anlage?

Vor Jahren Healthpeak Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Healthpeak Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Healthpeak Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 294,204 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Healthpeak Properties-Aktie auf 21,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.245,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 37,54 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Healthpeak Properties belief sich zuletzt auf 14,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net