S&P 500-Papier Hershey-Aktie: So viel Dividende zahlt Hershey den Anlegern
Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Hershey-Ausschüttung aus.
Werte in diesem Artikel
Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Hershey am 05.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 5,48 USD je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Somit schüttet Hershey insgesamt 1,09 Mrd. USD an Aktionäre aus. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 0,046 Prozent gestiegen.
Hershey- Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung ging die Hershey-Aktie via New York bei einem Wert von 184,91 USD aus dem Geschäft. Der Hershey-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,01 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,24 Prozent.
Vergleich von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Hershey via New York 32,70 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -29,56 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Hershey
Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 5,76 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,12 Prozent steigern.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie Hershey
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Hershey steht aktuell bei 36,955 Mrd. USD. Das Hershey-KGV beläuft sich aktuell auf 41,90. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Hershey auf 11,693 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 4,34 USD aus.
Redaktion finanzen.net
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