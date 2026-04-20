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Hewlett Packard Enterprise-Investment im Blick

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren abgeworfen

21.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hewlett Packard Enterprise gewesen.

Werte in diesem Artikel
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Hewlett Packard Enterprise Co.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Hewlett Packard Enterprise-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,798 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.04.2026 auf 27,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272,47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 172,47 Prozent zugenommen.

Hewlett Packard Enterprise war somit zuletzt am Markt 35,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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