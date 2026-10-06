S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Hewlett Packard Enterprise eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,26 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,543 Hewlett Packard Enterprise-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 515,62 USD, da sich der Wert einer Hewlett Packard Enterprise-Aktie am 05.10.2026 auf 68,36 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 415,62 Prozent.
Hewlett Packard Enterprise wurde am Markt mit 90,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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