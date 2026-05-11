S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

Bei einem frühen Investment in Hewlett Packard Enterprise-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Hewlett Packard Enterprise-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Hewlett Packard Enterprise-Anteile an diesem Tag 15,68 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,378 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 196,88 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Anteils am 11.05.2026 auf 30,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,88 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Hewlett Packard Enterprise eine Börsenbewertung in Höhe von 41,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net