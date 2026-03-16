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Hewlett Packard Enterprise-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren verdient

17.03.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,89 EUR 0,02 EUR 0,12%
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Am 17.03.2021 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hewlett Packard Enterprise-Anteile wären am 16.03.2026 1.363,07 USD wert, da der Schlussstand 21,85 USD betrug. Damit wäre die Investition 36,31 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Hewlett Packard Enterprise eine Marktkapitalisierung von 29,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
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05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
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08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
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28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
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12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
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