S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 17.03.2021 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,383 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hewlett Packard Enterprise-Anteile wären am 16.03.2026 1.363,07 USD wert, da der Schlussstand 21,85 USD betrug. Damit wäre die Investition 36,31 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Hewlett Packard Enterprise eine Marktkapitalisierung von 29,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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