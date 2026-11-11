S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Hilton Worldwide-Investment im Blick

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Hilton Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.11.2025 wurden Hilton Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie betrug an diesem Tag 273,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,365 Hilton Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hilton Worldwide-Papiers auf 379,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,80 USD wert. Mit einer Performance von +38,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Hilton Worldwide einen Börsenwert von 82,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net