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Hilton Worldwide-Investment im Blick

S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Hilton Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hilton Worldwide Holdings Inc
338.70 EUR 7.80 EUR 2.36 %
Charts | News | Analysen

Am 11.11.2025 wurden Hilton Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie betrug an diesem Tag 273,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,365 Hilton Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hilton Worldwide-Papiers auf 379,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,80 USD wert. Mit einer Performance von +38,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Hilton Worldwide einen Börsenwert von 82,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
25.10.18 Hilton Worldwide Buy B. Riley FBR
23.10.18 Hilton Worldwide Outperform Cowen and Company, LLC
15.02.18 Hilton Worldwide Neutral B. Riley FBR, Inc.
27.10.17 Hilton Worldwide Equal Weight Barclays Capital
27.10.17 Hilton Worldwide Neutral FBR & Co.

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