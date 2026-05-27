DAX24.768 -1,4%Est506.055 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -2,4%Nas26.979 -0,4%Bitcoin57.382 ±-0,0%Euro1,1600 -0,3%Öl97,19 +1,3%Gold4.448 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology
Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühe Investition

S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen

03.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Hilton Worldwide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hilton Worldwide Holdings Inc
284,70 EUR 1,90 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Hilton Worldwide-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hilton Worldwide-Anteile 142,80 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,003 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.330,88 USD, da sich der Wert einer Hilton Worldwide-Aktie am 02.06.2026 auf 332,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 133,09 Prozent.

Am Markt war Hilton Worldwide jüngst 75,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Hilton Worldwide und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
25.10.2018Hilton Worldwide BuyB. Riley FBR
23.10.2018Hilton Worldwide OutperformCowen and Company, LLC
15.02.2018Hilton Worldwide NeutralB. Riley FBR, Inc.
27.10.2017Hilton Worldwide Equal WeightBarclays Capital
27.10.2017Hilton Worldwide NeutralFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
25.10.2018Hilton Worldwide BuyB. Riley FBR
23.10.2018Hilton Worldwide OutperformCowen and Company, LLC
27.10.2017Hilton Worldwide Market PerformTelsey Advisory Group
26.07.2017Hilton Worldwide Market PerformTelsey Advisory Group
13.06.2017Hilton Worldwide BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Hilton Worldwide NeutralB. Riley FBR, Inc.
27.10.2017Hilton Worldwide Equal WeightBarclays Capital
27.10.2017Hilton Worldwide NeutralFBR & Co.
27.04.2017Hilton Worldwide NeutralTigress Financial
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hilton Worldwide Holdings Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen