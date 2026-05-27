Frühe Investition

S&P 500-Papier Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen

03.06.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Hilton Worldwide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Hilton Worldwide-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hilton Worldwide-Anteile 142,80 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,003 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.330,88 USD, da sich der Wert einer Hilton Worldwide-Aktie am 02.06.2026 auf 332,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 133,09 Prozent. Am Markt war Hilton Worldwide jüngst 75,64 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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