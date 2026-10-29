S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Howmet Aerospace-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Howmet Aerospace-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 29.10.2016 wurden Howmet Aerospace-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Howmet Aerospace-Aktie 20,81 USD wert. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,806 Howmet Aerospace-Aktien. Die gehaltenen Howmet Aerospace-Anteile wären am 28.10.2026 938,11 USD wert, da der Schlussstand 195,19 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 838,11 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Howmet Aerospace eine Marktkapitalisierung von 77,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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