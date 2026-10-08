S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr eingebracht

Lohnender Howmet Aerospace-Einstieg?

08.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Howmet Aerospace-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Howmet Aerospace-Aktie an diesem Tag bei 191,65 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 0,522 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (222,75 USD), wäre die Investition nun 116,23 USD wert. Damit wäre die Investition 16,23 Prozent mehr wert.

Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 92,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net