S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Howmet Aerospace-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Die Howmet Aerospace-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Howmet Aerospace-Aktie an diesem Tag bei 191,65 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 0,522 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (222,75 USD), wäre die Investition nun 116,23 USD wert. Damit wäre die Investition 16,23 Prozent mehr wert.
Howmet Aerospace war somit zuletzt am Markt 92,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Howmet Aerospace
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Howmet Aerospace
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen