S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howmet Aerospace-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Howmet Aerospace-Aktien gewesen.
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Am 14.05.2016 wurde die Howmet Aerospace-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Howmet Aerospace-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,24 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,940 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 273,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.349,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.249,18 Prozent erhöht.
Howmet Aerospace markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 107,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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