S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Howmet Aerospace-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howmet Aerospace-Aktie gebracht.
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Vor 1 Jahr wurden Howmet Aerospace-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 162,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,144 Howmet Aerospace-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 261,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.604,88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,49 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 101,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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