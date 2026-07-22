DAX 24.852 -1,2%ESt50 6.229 -1,4%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,1%Nas 25.192 -1,9%Bitcoin 57.050 -1,4%Euro 1,1372 -0,3%Öl 100,1 +6,4%Gold 4.054 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Investition

S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Howmet Aerospace-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howmet Aerospace
244.30 EUR -1.00 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde das Howmet Aerospace-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howmet Aerospace-Anteile 49,91 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Howmet Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,036 Howmet Aerospace-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.624,12 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 22.07.2026 auf 280,70 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 5.624,12 USD, was einer positiven Performance von 462,41 Prozent entspricht.

Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 111,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Howmet Aerospace Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Howmet Aerospace Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Howmet Aerospace nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.