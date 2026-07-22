S&P 500-Papier Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Howmet Aerospace-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das Howmet Aerospace-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Howmet Aerospace-Anteile 49,91 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Howmet Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,036 Howmet Aerospace-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.624,12 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 22.07.2026 auf 280,70 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 5.624,12 USD, was einer positiven Performance von 462,41 Prozent entspricht.
Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 111,14 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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