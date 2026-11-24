Performance unter der Lupe

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Huntington Ingalls Industries gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Huntington Ingalls Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 186,48 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Huntington Ingalls Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,536 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,67 USD, da sich der Wert eines Huntington Ingalls Industries-Papiers am 23.11.2026 auf 286,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,67 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Huntington Ingalls Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 11,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net