S&P 500-Papier Huntington Ingalls Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Huntington Ingalls Industries-Anleger freuen

Dividendenentwicklung

Huntington Ingalls Industries-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Huntington Ingalls Industries-Dividendenausschüttung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Huntington Ingalls Industries am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 5,43 USD für das Jahr 2025. Das sind 3,43 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung lässt sich Huntington Ingalls Industries 213,00 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 3,40 Prozent.

Huntington Ingalls Industries- Dividendenrendite im Blick

Die Huntington Ingalls Industries-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 362,17 USD aus dem New York-Handel. Für das Jahr 2025 weist die Huntington Ingalls Industries-Aktie eine Dividendenrendite von 1,60 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,78 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Huntington Ingalls Industries via New York 57,23 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 57,93 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Huntington Ingalls Industries

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 5,60 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,55 Prozent nachlassen.

Huntington Ingalls Industries-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Huntington Ingalls Industries beläuft sich aktuell auf 14,287 Mrd. USD. Das Huntington Ingalls Industries-KGV beträgt aktuell 22,09. Im Jahr 2025 erzielte Huntington Ingalls Industries einen Umsatz von 12,484 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 15,39 USD.

Redaktion finanzen.net