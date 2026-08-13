S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Incyte-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die Incyte-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Incyte-Anteile bei 86,20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 116,009 Incyte-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14.903,71 USD, da sich der Wert einer Incyte-Aktie am 19.08.2026 auf 128,47 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 14.903,71 USD, was einer positiven Performance von 49,04 Prozent entspricht.
Der Incyte-Wert an der Börse wurde auf 25,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Incyte Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.19
|Incyte Equal Weight
|Barclays Capital
|24.01.19
|Incyte Buy
|Gabelli & Co
|01.10.18
|Incyte Neutral
|Cantor Fitzgerald
|09.04.18
|Incyte Hold
|Gabelli & Co
|05.04.18
|Incyte Overweight
|Barclays Capital