S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Interactive Brokers Group-Anlage?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Interactive Brokers Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Interactive Brokers Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,998 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 81,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 881,04 Prozent vermehrt.

Interactive Brokers Group wurde am Markt mit 36,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net