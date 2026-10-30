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S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Interactive Brokers Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interactive Brokers Group Inc
68.01 EUR -5.45 EUR -7.42 %
Charts | News | Analysen

Das Interactive Brokers Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,998 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 81,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 881,04 Prozent vermehrt.

Interactive Brokers Group wurde am Markt mit 36,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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11.07.12 Interactive Brokers Group hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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