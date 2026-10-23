S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Interactive Brokers Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Interactive Brokers Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Interactive Brokers Group-Anteile 18,62 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 537,057 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 82,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44.189,04 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 341,89 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Interactive Brokers Group belief sich zuletzt auf 38,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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