DAX 25.085 -1,1%ESt50 6.043 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.093 +0,3%Bitcoin 72.934 +0,7%Euro 1,1200 -0,2%Öl 116,1 +2,6%Gold 4.002 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Interactive Brokers Group-Performance

S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Interactive Brokers Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interactive Brokers Group Inc
72.53 EUR -2.54 EUR -3.38 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Interactive Brokers Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Interactive Brokers Group-Anteile 18,62 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 537,057 Interactive Brokers Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 82,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44.189,04 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 341,89 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Interactive Brokers Group belief sich zuletzt auf 38,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Interactive Brokers Group Aktie News

Werbung

Interactive Brokers Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Interactive Brokers Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.07.12 Interactive Brokers Group hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.