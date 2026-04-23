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Dividenden-Auszahlung

S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Interactive Brokers Group-Anleger freuen

24.04.26 16:36 Uhr
S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Interactive Brokers Group-Anleger freuen | finanzen.net

Interactive Brokers Group-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Interactive Brokers Group-Dividendenauszahlung aus.

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Aktien
Interactive Brokers Group Inc
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Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Interactive Brokers Group am 23.04.2026 eine Dividende in Höhe von 0,30 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 42,86 Prozent. Somit zahlt Interactive Brokers Group insgesamt 134,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Interactive Brokers Group-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 45,65 Prozent vergrößert.

Interactive Brokers Group-Dividendenrendite

Das Interactive Brokers Group-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 75,90 USD aus dem NASDAQ-Handel. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Interactive Brokers Group-Wertpapiers 0,47 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 0,48 Prozent.

Interactive Brokers Group-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Interactive Brokers Group-Aktienkurs via NASDAQ 319,63 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 333,34 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Interactive Brokers Group

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,34 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 0,45 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Interactive Brokers Group

Die Dividenden-Aktie Interactive Brokers Group gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 34,914 Mrd. USD wert. Das KGV von Interactive Brokers Group beläuft sich aktuell auf 29,01. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Interactive Brokers Group einen Umsatz von 10,428 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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