Intercontinental Exchange-Performance

Bei einem frühen Intercontinental Exchange-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Intercontinental Exchange-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Intercontinental Exchange-Papiers betrug an diesem Tag 155,96 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,412 Intercontinental Exchange-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.121,38 USD, da sich der Wert einer Intercontinental Exchange-Aktie am 24.11.2026 auf 174,89 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,14 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Intercontinental Exchange eine Börsenbewertung in Höhe von 96,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net