IntercontinentalExchange Group-Performance

S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IntercontinentalExchange Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

03.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in IntercontinentalExchange Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Am 03.06.2016 wurde die IntercontinentalExchange Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des IntercontinentalExchange Group-Papiers betrug an diesem Tag 53,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,883 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 142,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 268,13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 168,13 Prozent erhöht. IntercontinentalExchange Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,88 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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