S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IntercontinentalExchange Group-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem IntercontinentalExchange Group-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 89,542 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.650,43 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Papiers am 16.06.2026 auf 141,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,50 Prozent zugenommen.
Am Markt war IntercontinentalExchange Group jüngst 79,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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