S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen IntercontinentalExchange Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IntercontinentalExchange Group-Papier letztlich bei 110,88 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,902 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 138,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 153,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,43 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für IntercontinentalExchange Group eine Börsenbewertung in Höhe von 85,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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