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S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen IntercontinentalExchange Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IntercontinentalExchange Group Inc
135.90 EUR 1.10 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IntercontinentalExchange Group-Papier letztlich bei 110,88 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,902 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 138,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 153,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,43 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für IntercontinentalExchange Group eine Börsenbewertung in Höhe von 85,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.10.17 IntercontinentalExchange Group Outperform RBC Capital Markets
08.09.17 IntercontinentalExchange Group Overweight Barclays Capital
13.07.17 IntercontinentalExchange Group Outperform RBC Capital Markets
31.03.17 IntercontinentalExchange Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.16 IntercontinentalExchange Group Buy Deutsche Bank AG

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